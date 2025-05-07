Глава Раменского округа проверил благоустройство дворов на ул Коммунистической
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Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход комплексного благоустройства дворовой территории на улице Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
На данный момент завершаются подготовительные работы перед укладкой нового асфальта.
В рамках благоустройства запланированы замена бордюрного камня, устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек и тротуаров, нанесение разметки на парковочные места, установка новых скамеек и урн.
Малышев отметил, что работы выполняются качественно и в установленные сроки.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.