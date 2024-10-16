Глава Павловского Посада провел оперативное совещание по теме отопления

Отопление в Павлово-Посадском городском округе запускается поэтапно. Запуск центрального отопления — это сложный технологический процесс, который предполагает наличие внеплановых отключений отопления и ГВС в связи с техническими инцидентами на водопроводных сетях. Службы округа ведут круглосуточную работу по ликвидации аварийных ситуаций. Очередность объектов, а также время на устранение зависит от сложности проведения ремонтных работ.

«Детально разбираем все поступающие заявки в единую диспетчерскую службу, социальные сети и на портал „Добродел“. Сейчас все учреждения образования и здравоохранения с теплом. Остаются вопросы по жилому фонду. В ручном режиме разбираем все проблемные моменты. Помимо этого, поручил ресурсоснабжающими организациями в кратчайшие сроки отработать с подрядчиками все аспекты по восстановлению благоустройства на территориях, где проводились работы по устранению технических инцидентов на сетях водо- и теплоснабжения.» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.