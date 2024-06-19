Глава Егорьевска провел обход территории 1 микрорайона

В обходе приняли участие представители управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа, управляющей компании «Егорьевская РСО», а также Егорьевской службы благоустройства.

Дмитрий Викулов вместе с экспертами осмотрел двор в 1 микрорайоне у 33 дома, где в настоящее время ведутся работы по установке новой детской площадки в рамках губернаторской программы. Строители здесь уже подготовили основание из песка, щебня и асфальта. Впереди укладка безопасного прорезиненного покрытия, монтаж игровых форм и систем освещения, установка видеонаблюдения.



Глава осмотрел территорию двора, пообщался с жителями и внёс предложение по замене и переносу конструкций для сушки белья, а также по опиловке аварийных деревьев.



Также он проконтролировал ход ямочного ремонта дороги и подъезда к школе № 12 и работы по строительству пешеходной дорожки. Всего в рамках программы «Пешком» в округе обустроят 24 пешеходных дорожек, по шести из них работы уже завершены.



Среди поручений, которые были даны профильным службам, было приведение в порядок обочин дорог и контейнерной площадки, уборка спиленных веток, ликвидация ям на подъездах к домам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.