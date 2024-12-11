Глава городского округа Лосино-Петровский провел «выездную администрацию»
Фото - © Администрация г.о. Лосино-Петровский
Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел встречу с жителями в формате «выездной администрации» на «Щелковском мясоперерабатывающем комбинате» в Свердловском, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе встречи были затронуты темы расселения из ветхого и аварийного жилья, текущего отопительного сезона, уборки снега на общественных территориях, расчистки пешеходных и автомобильных дорог.
«Такой формат встреч очень удобен. Можно без записи попасть к любому сотруднику администрации и задать волнующий вопрос, не отрываясь от работы. Все обращения фиксируются в протоколе, после чего осуществляется контроль: не только мой, но и профильных заместителей», — следует из сообщения.
Практику «выездной администрации» будет продолжаться, так как она отлично себя зарекомендовала с точки зрения эффективности работы.
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