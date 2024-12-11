Глава городского округа Лосино-Петровский провел «выездную администрацию»

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел встречу с жителями в формате «выездной администрации» на «Щелковском мясоперерабатывающем комбинате» в Свердловском, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе встречи были затронуты темы расселения из ветхого и аварийного жилья, текущего отопительного сезона, уборки снега на общественных территориях, расчистки пешеходных и автомобильных дорог.

«Такой формат встреч очень удобен. Можно без записи попасть к любому сотруднику администрации и задать волнующий вопрос, не отрываясь от работы. Все обращения фиксируются в протоколе, после чего осуществляется контроль: не только мой, но и профильных заместителей», — следует из сообщения.

Практику «выездной администрации» будет продолжаться, так как она отлично себя зарекомендовала с точки зрения эффективности работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.