Глава Фрязина доложил Андрею Воробьеву о строительстве системы водоснабжения

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал о реализации масштабного проекта строительства системы водоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Проект реализуют не только для Фрязина, но и для городского округа Щелково. Чистой водой обеспечат порядка 60 тыс. жителей. Окончено строительство водовода от Восточной системы водоснабжения к «НПП „Исток“ им. Шокина», установлены насосная станция и резервуары.

ВЗУ «Сутоки» и около 18 км линий магистральных водоводов построят к концу 2028 года в рамках II этапа реализации проекта. В округе завершили реконструкцию ВЗУ №4 и ВЗУ №5.

«Это основные ВЗУ округа, которые обеспечивают чистой водой более 50 тыс. жителей. Развиваем межмуниципальный проект. I этап уже реализовали — от ВНС 6 (4,4 км) до „Истока“ протянули водовод. До конца 2028 года продолжим строительство водопровода и 16 водозаборных станций на 4 площадках (сейчас идет проектирование), чтобы на долгие годы решить вопрос обеспечения чистой водой жителей городского округа Фрязино», — сказал глава.

Он отметил, что за 5 лет в округе отремонтировали около 8 км сетей. В данный момент реконструируется котельная №13. Она обеспечивает теплом более 11 тысяч человек. Работы закончат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — отметил Андрей Воробьев.

