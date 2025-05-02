Глава Дмитровского округа провел оперативный штаб по ликвидации последний снегопада

сегодня в 11:37

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин провел оперативный штаб с руководителями: МУП «ДУ ЖКХ», МУП «Некрасовский Водоканал», «Россети», служб благоустройства. Все службы переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий стихии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

После штаба глава выехал контролировать ход восстановительных работ на местах.

За ночь в Дмитрове выпал 21 мм осадков — это один из самых сильных снегопадов в регионе. Мокрый снег привел к обрывам ЛЭП и падению деревьев.

Приняты меры:

Сформированы бригады по распилу и вывозу поваленных деревьев;

Усиленные группы «Россетей»восстанавливают поврежденные линии электропередач;

Дорожные службы расчищают проезды для спецтехники.

По всем вопросам необходимо обращайтесь в Единую диспетчерскую службу Дмитрова: 8 (499) 702-22-22.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.