Глава Балашихи проверил ход капремонта тепловых сетей на улице Кудаковского

сегодня в 11:24

Глава Балашихи Сергей Юров проверил ход работ по капитальному ремонту почти километра магистрального трубопровода, обеспечивающего теплом и горячей водой дома и социальные объекты на улицах Калинина, Свердлова, Кудаковского и Заречной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С этой сети запитаны пять центральных тепловых пунктов.

Старые трубы находились в аварийном состоянии. По итогам гидравлических испытаний участок был включен в региональную программу с софинансированием из бюджета Московской области.

Общий объем инвестиций в ремонт двух участков составил более 200 миллионов рублей. На данном этапе специалисты заменяют трубы диаметром 400, 300 и 250 мм, а также переносят участок теплотрассы на территории школы.

Работы идут в соответствии с графиком. Новый трубопровод обеспечит надежное теплоснабжение жителей и повысит устойчивость системы в отопительный сезон. Завершить работы по прокладке трубы планируют в октябре. Основные работы планируют завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.