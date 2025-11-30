Гигантский новогодний шар установили на Поклонной горе в Москве

Рабочие закончили монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе в столице, он состоит из 176 тыс. светодиодов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Продолжаем работы по украшению столицы к новогодним и рождественским праздникам. Установили на Поклонной горе одну из самых высоких объемно-декоративных конструкций — новогодний шар», — сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Он уточнил, что сначала специалисты смонтировали нижнюю и верхнюю части каркаса, затем они с помощью монтажного крана соединили шар, скрепили всю конструкцию металлическими тросами.

По словам вице-мэра, сейчас рабочие монтируют в шаре электротехническое оборудование, которое используется для светового шоу с музыкальным сопровождением.

Елочный шар на Поклонной горе имеет впечатляющие размеры: высота — 20 м, диаметр — 17 м, вес — около 35 тонн.

Для украшения мегаполиса к Новому году используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Оно потребляет в десятки раз меньше электричества, безопасно и рассчитано на работу в любую погоду.

