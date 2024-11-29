Газовые коммуникации проверили в жилых помещениях в Мытищах

Очередная проверка газового оборудования в квартирах, жильцы которых не обеспечили доступ для проведения технического обслуживания, состоялась по двум адресам

В доме на улице 3-й Крестьянской, д. 23 корпус 1 в одной из квартир уже долгое время никто не проживает. В связи с этим представители администрации городского округа Мытищи, управляющей организации и сотрудники полиции приняли решение вскрыть дверь в жилое помещение.

После того, как доступ в квартиру был обеспечен, специалисты проверили газовое оборудование, перекрыли кран и установили заглушку, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации.

По второму адресу в доме 47 на улице Силикатной (корпус 4) также произвели вскрытие двери для проведения технического обслуживания.

В ходе проверки была обнаружена утечка, которая могла бы привести к серьезной аварии, если бы ее не обнаружили вовремя.

Мытищинцам напоминают, что их обязанность — следить за состоянием газового оборудования и своевременно его менять, а также предоставлять доступ представителям специализированной организации для проведения ежегодного технического обслуживания.

Если собственник квартиры не пустит в свое жилое помещение сотрудников специализированной организации для технического обслуживания газового оборудования, то он будет нести административную ответственность.

В случае отказа впустить газовщиков штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.