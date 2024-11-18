Фонда капремонта Подмосковья проведет выездные мероприятия на этой неделе

На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области проведут выездные мероприятия в нескольких округах региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Цель этих выездов — проверка хода выполнения капитального ремонта, прямое общение с жителями, а также встречи с представителями местных администраций.

Каждый день представители ЦУП будут посещать населенные пункты для проведения инспекций и встреч. Ключевые направления включают контроль качества выполняемых работ и обсуждение с жителями важных вопросов, касающихся капитального ремонта.

Населенные пункты, которые посетят специалисты ЦУП Фонда капитального ремонта на этой неделе:

понедельник — Электросталь; Ногинск; Подольск (Климовск); Люберцы; Можайск; Одинцово (Звенигород); Руза; Раменское; Бронницы; Жуковский; Кашира; Ступино; Балашиха; Восход; Истра; Красногорск; Дмитров;

вторник — Подольск (Климовск); Павловский Посад; Мытищи; Сергиев Посад; Балашиха; Коломна; Руза; Дзержинский; Котельники; Ленинский; Шаховская; Краснознаменск; Солнечногорск; Химки;

среда — Подольск (Климовск); Электросталь; Люберцы; Щелково; Реутов; Наро-Фоминск; Одинцово; Раменское; Жуковский; Руза; Луховицы; Зарайск; Домодедово; Волоколамск; Долгопрудный;

четверг — Подольск (Климовск); Пушкино; Одинцово (Звенигород); Руза; Раменское; Домодедово; Краснознаменск; Люберцы; Химки;

пятница — Подольск (Климовск); Королев; Сергиев Посад; Молодежный; Одинцово; Раменское; Жуковский; Балашиха; Руза; Восход; Истра; Красногорск; Кашира; Ступино; Лобня; Котельники;

суббота — Щелково.

Телефоны ответственных руководителей проектов указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде». Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте Фонда в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.