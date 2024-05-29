Фасады трех многоквартирных домов отремонтировали в Химках

В микрорайоне Сходня провели капитальный ремонт трех многоквартирных домов. Строители отремонтировали фасады жилых пятиэтажных зданий на улице Чапаева № 26, 28 и 30, передает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе работ специалисты Фонда капитального ремонта восстановили герметизацию стыков стеновых панелей, выбоины в плитах, зачистили и оштукатурили стены фасада, установили отливы по цоколю из листовой стали и облицевали балконы специальным покрытием. Кроме того, специалисты провели антисептическую обработку, а также привели в порядок места общего пользования после монтажных работ.

«Строительно-монтажные работы начались еще летом 2022 года. Вместе с жителями Сходни, ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями мы контролировали ход ремонтных работ. Для нас всех было важным условием, чтобы работы выполнили в установленные сроки», — прокомментировал депутат Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.

Работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

По региональной программе капитального ремонта в Подмосковье отремонтировали уже порядка 17 255 многоквартирных домов. В результате жилищные условия улучшили 3,5 млн подмосковных жителей. С 2014 года заменили 13,1 тысячи лифтов, отремонтировали более 9,8 тысячи крыш и 4,2 тысячи фасадов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.