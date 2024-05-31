Еще 4 контейнерные площадки в Лотошине привели в порядок

Жителям и предпринимателям Подмосковья напомнили, что нарушение правил утилизации строительного мусора, бытовых отходов, веток и травы, а также отсутствие договора на вывоз мусора может привести к образованию навалов рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору Московской области.

«Жители Лотошина выразили обеспокоенность по поводу некачественной уборки мест для сбора мусора сразу по 4 адресам: на улицах Тверская, Ветеринарная, в поселке Кировский на улице Рогова и в деревне Ушаково. Сотрудники территориального отдела № 6 помогли навести порядок и устранить нарушения. После проведения разъяснительных бесед специалисты исправили недочеты и пересмотрели подход к организации чистоты. Все 4 объекта находятся под контролем инспекторов, которые будут проводить выездные проверки и мониторить состояние объектов с помощью камер системы „Безопасный регион“, — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В министерстве также регулярно обрабатывают обращения, полученные через специализированный чат-бот ТКО, с помощью которого можно сообщить о скоплениях мусора возле КП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.