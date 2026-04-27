Энергетики устраняют последствия циклона в Подмосковье

Более 200 бригад энергетиков ликвидируют последствия циклона с дождем, мокрым снегом и ветром до 20 м/с в Московской области. Основной удар стихии пришелся на юг и восток региона, где зафиксированы локальные нарушения на энергообъектах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В регионе действует особый режим работы с полной мобилизацией сил и средств. К восстановительным работам привлечены 181 бригада «Россети Московский регион» — 543 специалиста и 217 единиц спецтехники, а также 35 бригад «Мособлэнерго» с 45 единицами техники.

Для временного электроснабжения используют 190 резервных источников общей мощностью 74,4 МВт. В первую очередь электроэнергию возвращают на социально значимые объекты, при необходимости подключают дизель-генераторы.

«Энергосистема Московской области столкнулась с очередным испытанием. Сочетание мокрого снега и сильного ветра приводит к падению деревьев и обрывам линий электропередачи. Мы координируем работу всех служб: в регионе и округах развернуты штабы, оперативно анализируем информацию и планируем работу аварийных бригад. По прогнозу синоптиков в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий, возможность мокрого снега сохранится до конца дня», — пояснил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Сообщить о перебоях жители могут в единую диспетчерскую службу городского округа, по номеру 122 доб. 4, в «Мособлэнерго» по телефону +7 (495) 995-00-99 и в «Россети Московский регион» по номеру +7 (800) 220-02-20 или короткому номеру 220.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.