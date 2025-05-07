сегодня в 14:52

Энергетики устранили все нарушения в основной сети Подмосковья после циклона

Специалисты компании «Россети Московский регион» полностью завершили восстановительные на энергообъектах основой сети 6-110 кВ, которые преимущественно обеспечивают электроснабжение населенных пунктов. В том числе в полном объеме закончены работы по восстановлению высоковольтной сети напряжением 6-10 кВ в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Также специалисты энергокомпании продолжают выполнение индивидуальных заявок потребителей по сети 0,4 кВ (обеспечивает электроснабжение непосредственно жилых домов).

Компания оказывает активное содействие в организации и проведении ремонтных работ на абонентских участках электросетей СНТ, ДНТ и коттеджных поселков, которые эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство самостоятельно.

По сетям 0,4 кВ напряжение подается либо по основной схеме, либо по резервной. Передвижные электростанции позволяют подавать электричество в дома жителей до завершения основных работ на электросетях.

Бригады энергетиков продолжат работать в круглосуточном режиме до полного устранения последствий рекордного майского циклона и восстановления электроснабжения всех пострадавших из-за непогоды потребителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.