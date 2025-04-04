Энергетики расчистили более 300 га охранных зон ЛЭП в Подмосковье с начала года

С начала года на территории Московской области в зоне обслуживания «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 300 га охранных зон воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

По итогам первого квартала специалистами «Мособлэнерго» наибольшие объемы работ по опиловке выполнены в м. о. Чехов — 5,6 га. Мероприятия проводятся в городских и муниципальных округах Подмосковья, где расположены сети компаний.

Всего в течение 2025 года энергетики расчистят от древесно-кустарниковой растительности 2440 га охранных зон вдоль линий электропередачи. Наибольшие объемы работ по опиловке запланированы в Раменском м. о., г. о. Пушкинский и Одинцовском г. о.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Большая часть мероприятий по расчистке охранных зон традиционно выполняется в весенние и летние месяцы. В ходе работ также проводится утилизация порубочных остатков.

Опиловка крон деревьев и кустарника необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электрических сетей, их эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электроэнергетики.

Расчистка и опиловка деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением правительства РФ от 24.09.2009 № 160 и правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.