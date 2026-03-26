Энергетики расчистили 1 гектар ЛЭП в Красногорске и Егорьевске

Специалисты «Мособлэнерго» в марте расчистили более 1 гектара охранных зон линий электропередачи в Красногорске и Егорьевске. Работы провели для повышения надежности электроснабжения более 750 домов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Егорьевске энергетики расчистили 0,68 га охранной зоны воздушной линии 6 кВ. ЛЭП проходит от трансформаторной подстанции ТП-11 до ТП-167 по Выгонной улице. От этой линии получают электроэнергию около 600 частных домовладений.

В микрорайоне Опалиха Красногорска специалисты выполнили опиловку 0,33 га охранной зоны линии 0,4 кВ от подстанции ТП-13566. Она обеспечивает электроснабжение более 150 домовладений.

Общая площадь расчистки в городском округе Красногорск и муниципальном округе Егорьевск составила 1,02 га. Опиловка деревьев и кустарников повышает надежность и устойчивость энергоснабжения потребителей.

Работы проводят в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и Правилами устройства электроустановок. Основной объем расчистки выполняют весной и летом силами филиалов «Мособлэнерго» и подрядных организаций. Порубочные остатки утилизируют.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.