Энергетики пройдут обучение по программе профподготовки «Школы мастера»

Девять специалистов из «Мособлэнерго» в текущем году будут проходить обучение в рамках программы «Школа мастера». Этот образовательный проект будет реализован при поддержке энергетического института компании. Основными критериями для отбора участников стали активность и возможность применения полученных знаний на предприятии, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Девять специалистов из «Мособлэнерго» в текущем году будут проходить обучение в рамках программы «Школа мастера». Этот образовательный проект будет реализован при поддержке энергетического института компании. Основными критериями для отбора участников стали активность и возможность применения полученных знаний на предприятии. Программа «Школа мастера» охватывает 320 учебных часов.

Слушатели курса пройдут обучение по ряду направлений, включая основы трудового законодательства, экономику энергетических предприятий, экологические аспекты в энергетике, цифровые технологии в этой сфере, эффективное использование производственных ресурсов, методы обучения безопасным рабочим практикам, личная эффективность мастера и другие.

Для проведения учебной программы энергетический институт намерен привлекать высококвалифицированных преподавателей из МЭИ, МГТУ имени Баумана и других ведущих технических учебных заведений. Обучение по программе начнется в апреле и завершится в октябре 2024 года. Студентам предстоит защитить выпускные квалификационные работы.

Ежегодно в Энергетическом институте обучаются около 6,5 тысяч слушателей по различным направлениям. Это количество объясняется тем, что один сотрудник может проходить обучение по нескольким дисциплинам. Главным образом, это обязательное обучение в соответствии с законодательством РФ, включая вопросы охраны труда и безопасности, а также подготовка руководящих кадров. Для этого были созданы специализированные программы, такие как «Школа главного инженера» и «Школа начальника производственного отделения». Важным этапом системы образования является подготовка топ-менеджеров по программе курса МГТУ имени Н.Э. Баумана «Менеджмент. Контроллинг организации».



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