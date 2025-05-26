Энергетики повысили надежность электроснабжения в Химках

сегодня в 14:38

Энергетики филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» провели реконструкцию воздушной линии электропередачи в Химках. Работы стали частью масштабной ремонтной программы по повышению надежности электроснабжения в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты смонтировали 18 мультикамерных разрядников, три комплекта индикаторов повреждения воздушных ЛЭП и разъединитель. Также сотрудники Химкинского РЭС ввели в эксплуатацию ЛЭП «Владычинский», проложенную между распределительными подстанциями.

В этом году «Россети Московский регион» отремонтируют 11 трансформаторных подстанций, более пяти километров воздушных линий и более десяти километров воздушных линий. Специалисты также заменят 166 опор и расчистят более 55 гектаров трасс ЛЭП от деревьев и кустарников.

Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет приоритетное значение для энергетиков. Главная цель – подготовка к осенне-зимнему периоду и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.