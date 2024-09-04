Энергетики Подмосковья провели 80 противоаварийных тренировок с начала года

В рамках подготовки персонала «Мособлэнерго» к работе в отопительный период 2024–2025 гг. и повышению готовности работников к ликвидации аварийных ситуаций с начала текущего года проведено 80 противоаварийных тренировок. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В округе Чехов в рамках внеплановой противоаварийной тренировки по ликвидации чрезвычайной ситуации при низких температурах в п. Любучаны с отключением электроэнергии, остановкой котельной и прорывом теплотрассы энергетики отработали подключение передвижной дизельной электростанции для оперативной подачи электроэнергии потребителям на время восстановительных работ.

В августе работники компании приняли участие в штабной тренировке по ликвидации чрезвычайной ситуации с возгоранием на котельной в Пущине. Учения проходили совместно с пожарно-спасательной частью № 52 и теплоснабжающей организацией.

Также за восемь месяцев 2024 года в рамках профессиональной подготовки проведено обучение 3 478 работников. Работникам из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала проведено 1 531 проверка знаний по электробезопасности. Также с целью отработки действий по ликвидации возгораний на социально значимых и электросетевых объектах проведено 40 противопожарных тренировок.

С целью подготовки персонала и обеспечению законодательства в сфере охраны труда проводились соревнования профессионального мастерства среди бригад распределительных сетей 0,4 — 10 кВ филиалов, ежемесячные Дни охраны труда, Дни мастера с участием работников «Мособлэнерго».

Завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон министерством энергетики РФ с выдачей «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в предстоящий отопительный период.

«Принципиально важно ликвидировать возникающие инциденты в максимально сжатые сроки, а также не допускать превращения инцидентов в аварии, чтобы жители не чувствовали дискомфорта, особенно зимой. Ситуация также осложняется террористическими угрозами и другими способами вывода из строя наших питающих центров. Для этого необходимо, чтобы персонал был высококвалифицированным, подготовленным и не просто знал должностные инструкции в теории, но и умел применять знания на практике», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.