Энергетики Подмосковья примут участие в субботниках

Специалисты компании «Мособлэнерго» с 15 по 21 апреля 2024 года будут участвовать в ежегодной акции по очистке и благоустройству территорий в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В это время персонал компании будет заниматься уборкой внутренних и прилегающих территорий производственных помещений, охраняемых зон трансформаторных и распределительных подстанций, а также воздушных линий электропередачи на всех объектах «Мособлэнерго».

Сотрудники компании примут участие в муниципальных субботниках, которые проводятся администрациями городских округов в парках, скверах, у мемориалов памяти Великой Отечественной войны и других общественных местах.

Такие мероприятия проводятся в «Мособлэнерго» ежегодно в рамках традиционного месячника по благоустройству, который начинается в начале апреля по указанию Губернатора Московской области. Для этого уже опубликован и действует приказ генерального директора компании о проведении мероприятий по уборке и благоустройству обслуживаемых территорий.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.



«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», - сказал Воробьев.