Энергетики Подмосковья построили и реконструировали семь подстанций в Истре

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, программа реализуется в регионе четвертый год подряд, в рамках ее выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов.

«За время все время реализации программы нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Так, в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года построили и реконструировали семь из запланированных 10 подстанций для повышения надежности электроснабжения жителей г. о. Истра.

Программа повышения надежности реализуется в Истре с 2021 года. В текущем году реконструированы подстанции, расположенные в Истре на ул. Почтовой и Первомайской, в п. Чеховский и СНТ «Мирный». Построены электроустановки в г. Дедовск на ул. Железнодорожной и в д. Ленино.

В этом году в г. о. Истра по программе надежности специалисты «Мособлэнерго» заменят 50 опор и 6,2 км проводов ЛЭП, отремонтируют оборудование пяти подстанции (смонтируют новые трансформаторы и ячейки КСО в распределительных устройствах). Все мероприятия завершатся до конца сентября 2024 года.

Всего на балансе «Мособлэнерго» почти 1,5 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, почти 500 подстанций и распределительных пунктов. Помимо программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, компания реализует на территории округа и другие производственные программы, которые так же нацелены на улучшение качества подачи электроэнергии. Так до конца года энергетики проведут необходимые работы еще на 50 электрообъектах.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.