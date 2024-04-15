Энергетики обеспечили надежность электроснабжения потребителей мкр Старые Химки

В начале апреля специалисты «Мособлэнерго» провели ремонт высоковольтной кабельной линии на Ленинском проспекте в мкр. Старые Химки округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Выполненные работы обеспечили надежность электроснабжения потребителей, расположенных на ул. Чкалова, Победы, 8 марта, Юннатов, Мичурина, Опанасенко и Ленинском проспекте в Химках, в том числе более 150 частных домовладений, 20 МКД и ряда социально значимых объектов — Химкинской больницы, 6 центральных тепловых пунктов, двух канализационно-насосных станций и водозаборного узла.

Энергетики произвели ремонт кабельной линии напряжением 6 кВ, проходящей между трансформаторными подстанциями ТП-225 и ТП-228. В ходе ремонтных работ выполнена замена участка кабеля и смонтированы две соединительные муфты. Общая протяженность линии составляет 1,1 км.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории горокругов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.