Электричество за ночь включили в 6 СНТ округа Клин

За прошедшую ночь энергетики восстанавливали повторно отключенные линии в городском округе Клин. Они подключили свет в шести СНТ, сообщила глава муниципалитета Алена Сокольская.

Она уточнила, что электричество дали в СНТ «Коммунар», «Анютины глазки», «Аквамарин», «Нагорное», «Милухино» и «Мадиец».

По словам главы, в течение понедельника 24 бригады «Россетей» и пять бригад «Мособлэнерго» проведут работы по подключению оставшихся 28 подстанций СНТ, также они восстановят линии электропередачи с напряжением 0,4 кВ в деревнях.

Как добавил Сокольская, на 9 часов утра понедельника рабочие бригады направлены в населенные пункты Радованье, Алферьево, Елино, Никитское, Отрада, Мисирево и Большое Щапово.

В ночь на 2 мая на Московскую область обрушилась непогода. Циклон принес в регион, особенно на северную его часть, порывы сильного ветра и мокрый снег, которые повалили большое количество деревьев и оставили без света порядка 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что стихия прошлась по региону серьезно. Наибольший удар пришелся на 10 округов, в том числе Истру, Талдомский, Дмитровский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Клин.

«В целом в регионе последствия циклона ликвидируют более 230 бригад — от „Россетей“ (209) и „Мособлэнерго“ (26) — и бригады из других регионов: из Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска и Поволжья», — добавил Воробьев.