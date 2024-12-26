Эксперт объяснил, куда жаловаться, если во дворе не убирают снег

Эксперт: если УК не реагирует на жалобы о снеге, надо идти в Госжилинспекцию

Ответственность за уборку придомовой территории лежит на управляющей компании (УК) или товариществе собственников жилья (ТСЖ) в зависимости от выбранной формы управления домом. УК или ТСЖ несут ответственность за поддержание чистоты и порядка у ступенек и входов к подъездам, на парковочных местах, тротуарах, дорожках, детских площадках. Также они обязаны убирать снег на крышах домов и очищать их от льда и сосулек. Остальная территория, как правило, — зона ответственности коммунальных служб, сообщил РИАМО д. ю. н., декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Согласно постановлениям правительства РФ № 290 от 03.04.2013 и № 170 от 27.09.2003 зимняя уборка включает не только уборку снега во дворах, но и очистку крыш домов, придомовой территории, а также крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи и льда.

В случае непрерывного снегопада уборка снега должна производится каждые 3 часа. Если в течение 12 часов после окончания снегопада снег не убран, можно обратиться в УК или ТСЖ, рекомендует эксперт.

Контакты УК можно найти на квитанциях, информационном стенде в подъезде либо по адресу дома на сайте Фонда развития территорий.

«Если на звонки УК оперативно не реагирует, то следует направить письменную жалобу, указав ваши ФИО, адрес проживания и суть проблемы. Опишите, сколько времени прошло с момента последнего обращения и какие последствия это вызвало (например, отсутствие доступа ко входу или риск причинения травмы). Отправьте жалобу заказным письмом с уведомлением о вручении или принесите лично, получив отметку о принятии на вашем экземпляре. Отправить обращение можно еще на портале ГИС ЖКХ. В некоторых городах России есть также свои электронные сервисы и порталы, где можно пожаловаться на плохую уборку снега», — пояснил Виноградов.

По закону управляющая компания обязана отреагировать на жалобу в течение 30 дней. Если проблему так и не решили или гражданин не получил ответа по истечении этого срока, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию региона, рекомендовал эксперт. Эта организация контролирует деятельность управляющих компаний и может привлечь нарушителей к ответственности. Также можно подать жалобу в прокуратуру или Роспотребнадзор, так как некачественная уборка дворов нарушает права потребителей.

«Если ни одно из предыдущих действий не помогло, остается обратиться в суд с документами, подтверждающими факт нарушения: копии жалоб, ответы от УК, фотографии и видео», — резюмировал Виноградов.