Эксперт Бондарь предложил ввести скидки до 10% за оплату ЖКХ без долгов

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил ввести скидки до 10% для граждан, которые своевременно оплачивают коммунальные услуги и не имеют долгов, сообщает Life.ru .

Общественный деятель направил соответствующее обращение министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. По мнению Бондаря, систему поощрений за добросовестную оплату услуг необходимо развивать на федеральном уровне.

Эксперт отметил, что все больше россиян оплачивают счета онлайн, а банки уже предлагают кешбэк и бонусы за такие платежи. Это помогает не накапливать задолженность и закрывать квитанции в срок. С июля 2024 года также действует запрет на банковские комиссии для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, что позволяет экономить до 3% от суммы платежа.

Кроме того, некоторые управляющие компании предоставляют купоны или начисляют баллы за отсутствие долгов. Накопленные бонусы можно использовать, например, для оплаты мелкого ремонта. По оценке Бондаря, такие меры за год позволяют сэкономить сумму, сопоставимую с месячным платежом, особенно в северных регионах с высокими тарифами.

Эксперт считает, что дополнительная скидка до 10% за своевременную оплату стала бы эффективным стимулом для дисциплины плательщиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.