Единый расчетный центр Подмосковья напомнил оплатить ЖКУ до 15 мая

Жителям Подмосковья необходимо оплатить коммунальные услуги за апрель не позднее 15 мая. Своевременный платеж позволяет избежать задолженности и сохранить право на компенсации и субсидии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты единого расчетного центра Московской области пояснили, что при задержке оплаты в следующей квитанции может отразиться долг. Своевременные перечисления обеспечивают корректный учет платежей и формирование точных счетов.

Оплатить услуги можно в личном кабинете и через сервисы МосОблЕИРЦ, выбрав удобный способ. Жителям также напоминают о возможности перейти на электронный счет и получать Единый платежный документ через портал госуслуг.

«Проект запущен в регионе год назад. За это время мы уже видим позитивную динамику — жители быстро адаптируются к новому формату, доля получателей электронной квитанции стабильно растет. Прежде всего, это удобно — один документ в смартфоне заменяет стопку бумаг. Также на РПГУ доступны не только платежные документы, но и возможность проверки начислений и контроль расходов — по одному или нескольким объектам недвижимости одновременно. Во-вторых, это быстро — квитанция в электронном виде может быть направлена сразу после ее формирования в системе», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В ведомстве подчеркнули, что электронный формат упрощает контроль начислений и позволяет оперативно получать платежные документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.