Две блочно-модульные котельные построят в Люберцах в 2025 году

В 2025 году в городском округе Люберцы в рамках масштабной программы модернизации теплоснабжения построят две блочно-модульные котельные. Они появятся на улицах Попова и Заречная, сообщает пресс-служба администрации округа.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуем в городском округе Люберцы масштабную программу модернизации теплоснабжения. В поселке Калинина ведем замену тепловых сетей — готовность 30%. Приступили к капремонту котельной на ул. Воинов-Интернационалистов. Началось строительство блочно-модульных котельных на ул. Попова и на ул. Заречная», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что в 2026 году завершится капитальный ремонт действующей котельной по ул. Ленина. Также здесь для повышения надежности планируется построить новую блочно-модульную котельную.

Реализованные мероприятия позволят улучшить качество теплоснабжения для более 21 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.