Дорожные службы «Пушгорхоза» ведут активную уборку снега в Пушкино

Дорожные службы Пушкинского городского хозяйства ежедневно убирают от 2000 до 3000 кубометров снега на улицах Пушкино и прилегающих микрорайонов. В первую очередь очищаются центральные улицы, проезды к социальным объектам и остановкам общественного транспорта.

Для борьбы с последствиями снегопада задействована вся имеющаяся техника. Сегодня ночью на линии: мини-погрузчики, большие погрузчики, ээкскаватор-погрузчик, КДМ на базе КамАЗа.

Ежедневно техника очищает более 50 км дорог. Улицы и опасные участки обрабатываются противогололедными материалами.

В ночь работы ведутся двумя бригадами общей численностью 10 человек и 10 единиц техники. Они вышли на улицы в 19:00. Основной фронт работ сосредоточен на ключевых магистралях и улицах: Московский проспект, ул. Дзержинец, Привокзальная площадь, а также улицы Домбровская 2-я и 3-я, Добролюбова, Некрасова, Крылова, 50 лет Комсомола.

В 5:00 к работе приступит дневная смена, а это порядка 130 человек. Главными задачами остаются обеспечение проезда к школам, детским садам и поликлиникам, бесперебойное движение общественного транспорта и доступность остановок. Службы также осуществляют оперативное реагирование на обращения граждан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.