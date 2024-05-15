Дома более 60 тыс жителей Подмосковья газифицируют по программе «Соцгазификация»

Президентская программа социальной газификации была запущена в июне 2021 года. Московская область входит в число регионов-лидеров по объему и темпам ее реализации в России. В программу вошло 3 105 населенных пунктов. На сегодняшний день создана техническая возможность для подключения 131 тыс. домовладений, заключено более 122 тыс. договоров на проведение газа до границ земельного участка, из них почти 90% (109 тыс. договоров) исполнено. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тыс. домовладений. Будем продолжать активно работать в данном направлении — в 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тыс. домовладений, выполнить 20 тыс. пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Газифицировать домовладение в рамках президентской программы можно, если в населенный пункт подведен магистральный газопровод, а дом зарегистрирован в ЕГРН.

Особое внимание в Московской области уделяется жителям, имеющим право на льготные условия газификации: инвалиды и участники ВОВ, пенсионеры, многодетные семьи и учасники СВО и члены их семей и многие др.

Сегодня в регионе зарегистрирована 5 381 заявка на льготное подключение, из них уже одобрено 2 192 заявок.

По словам Хромушина, Подмосковье — первый регион в нашей стране, где по поручению губернатора начала действовать дополнительная мера поддержки населения в рамках реализации президентской программы социальной газификации. Поддержка включает в себя 100% оплату стоимости работ по подключению газового оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, а также по проектированию сети газопотребления, строительству или реконструкции внутреннего газопровода частного дома. Льгота распространяется на установку газового оборудования (кроме автоматического сигнализатора загазованности) и прибора учета газа в доме. Поддержка также предоставляется на оплату покупки внутридомового газового оборудования, прибора учета газа, установки автоматического сигнализатора загазованности, но в размере, не превышающем 80 085 рублей.

В рамках послания президента РФ к Федеральному Собранию В. В. Путиным было озвучено поручение — расширить программу соцгазификации и проложить сети до границ участков домов СНТ в границах газифицированных населенных пунктов. Таким образом, владельцы участков СНТ, расположенных в границах населенных пунктов, смогут стать участниками программы социальной газификации.

«Председателем правительства РФ М. В. Мишустиным подписано соответствующее постановление от 16 апреля 2024 года № 484, в связи с чем мы незамедлительно приступаем к газификации наших дачников. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол приложен к заявке о подключении», – сказал Хромушин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.