Долги ЖКХ за электроэнергию в Подмосковье превысили 2,6 млрд руб по итогам 2025 г

Общая задолженность муниципальных организаций ЖКХ Подмосковья за электроэнергию по итогам 2025 года составила более 2,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Мосэнергосбыт опубликовал рейтинг муниципальных образований Подмосковья по объему просроченной задолженности предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию по итогам 2025 года. Общий долг региона превысил 2,6 млрд рублей.

Семь городских округов вошли в антирейтинг компании, на их долю приходится более 1,1 млрд рублей. Наибольшая задолженность отмечена в Сергиево-Посадском округе — 314,58 млн рублей, в Химках — 201,6 млн рублей, в Щелковском округе — 176,7 млн рублей. Далее следуют Павлово-Посадский округ с долгом 145,08 млн рублей, Дмитровский — 135,64 млн рублей, Воскресенский — 104,07 млн рублей и Кашира — 80,13 млн рублей.

В то же время долги за электроэнергию отсутствуют в ЗАТО Власиха, Восход и округе Шаховская. Своевременно и полностью погасили задолженность Дубна, Егорьевск, Коломна, Луховицы, Можайск, Орехово-Зуево и Черноголовка.

В министерстве энергетики Московской области напомнили о необходимости своевременной оплаты энергоресурсов и призвали все муниципальные образования соблюдать платежную дисциплину для устойчивой работы энергосистемы региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с долгами управляющих компаний, подчеркнул, что так продолжаться не может.

«У нас 115 управляющих компаний нет в единой системе расчетов и они имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями на 430 млн. Одинцовский — 25 управляющих компаний, 112 млн задолженности. Красногорск — 20 управляющих компаний, и 94 млн задолженности. Химки — 14 управляющих компаний, и 90 млн задолженности. Ключевое, что я хочу донести: так дело не пойдет», — подчеркнул Воробьев.