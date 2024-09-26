Дмитрий Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок

«Пообщались с работниками котельных на Планерной и в Сходне. Основные работы проведены, но все же остались моменты, на которые следует обратить внимание. Дал поручение привести все в порядок до 15 октября, чтобы полностью подготовиться к запуску отопления», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

В настоящее время в Химках проводят пробные пуски тепла. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки и устранить их. С 29 сентября в городском округе начинаются подключения к теплу школ, детских садов и больниц.

Всего в составе теплосетевого хозяйства Химок: 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 км сетей холодного и горячего водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.