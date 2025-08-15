Дмитрий Патрушев проверил объекты по переработке отходов в Чувашии

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, глава Чувашской Республики Олег Николаев и гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова побывали в Чувашии, где осмотрели действующие и строящиеся объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами. После этого состоялось рабочее совещание с представителями федеральных и региональных органов власти, сообщила пресс-служба РЭО.

«Президентом России поставлена задача по формированию в нашей стране экономики замкнутого цикла. Залогом достижения этой цели в первую очередь является масштабное строительство современных объектов обращения с отходами. Один из таких проектов мы посетили в Чувашии. Это наглядный пример эффективного подхода к выполнению задачи, обозначенной в национальном проекте», — сказал Дмитрий Патрушев.

В ходе визита делегация посетила новый мусоросортировочный комплекс в Канашском районе. Он начнет полноценную работу после получения лицензии. Предприятие сможет обрабатывать до 30 тысяч тонн ТКО ежегодно, выделяя из общего объема отходов полезные фракции для дальнейшей переработки. Финансирование проекта частично обеспечено за счет облигационного займа от РЭО в размере 276 млн рублей, тогда как общий объем инвестиций составил 497 млн рублей.

«Чувашия последовательно развивает систему обращения с отходами, строя новые мощности и модернизируя существующие. Мы поддерживаем регионы, которые стремятся достичь целевых показателей по переработке и утилизации отходов, и Чувашская Республика демонстрирует именно такую работу», — подчеркнула Ирина Тарасова.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот.