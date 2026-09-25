Депутаты округа Ступино проверили новую котельную в Жилево 23 сентября

Депутаты городского округа Ступино 23 сентября оценили готовность новой котельной мощностью 8 МВт в поселке Жилево. Подключить к ней потребителей планируют после новогодних праздников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутаты проверили новую блочно-модульную котельную и действующий объект теплоснабжения в Жилево. В новой котельной установили оборудование, подвели электричество и водоснабжение. Газ планируют подключить в ноябре, после чего специалисты проведут гидравлические испытания.

До переключения потребителей поселок продолжит обеспечивать теплом котельная 1953 года постройки. Заместитель директора по производству МУП «ПТО ЖКХ» Роман Баринов сообщил, что она полностью готова к отопительному периоду.

«Депутатам важно контролировать конкретные объекты на территории округа и понимать ситуацию непосредственно на месте. Сегодня проверили не только готовность новой котельной, но и действующий объект, который будет обеспечивать Жилево теплом до момента переключения», — отметила заместитель председателя совета депутатов городского округа Ступино Нина Семенова.

Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества услуг ЖКХ станут одними из направлений работы депутатов в ближайшие пять лет. Они продолжат контролировать ход работ на объектах ЖКХ округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.