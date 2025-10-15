Депутат Мособлдумы Ефимов проверил ход ремонта кровли в одном из домов Балашихи

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов совместно с депутатом Совета депутатов Балашихи и жителями микрорайона Заря проверил ход капитального ремонта кровли в доме № 9 по улице Ленина. Работы проводятся в рамках региональной программы Фонда капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент подрядная организация полностью заменила пирог кровли и завершает монтаж гидроизоляционного слоя.

«Важно, чтобы все работы выполнялись качественно и в установленные сроки. Вместе с жителями и депутатами продолжаем контролировать реализацию программы, ведь все это делается для безопасности и комфорта людей», — отметил Тарас Ефимов.

Во время встречи также обсудили реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Балашихи. До конца года планируется замена 19 лифтов, ремонт 254 кровель, обновление 69 фасадов, ремонт инженерных сетей в 132 домах и работы по фундаментам — в 16.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.