Делегация Калмыкии ознакомилась с передовым опытом подмосковного КПО «Нева»

сегодня в 18:14

На комплексе по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске состоялась рабочая встреча с делегацией из Республики Калмыкия. В состав группы вошли представители министерства жилищно‑коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии, а также специалисты «Специализированное автомобильное хозяйство». Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Визит носил практический характер — гостям предстояло ознакомиться с технологиями обращения с отходами, которые в дальнейшем могут быть внедрены в Калмыкии при создании региональной инфраструктуры. В ходе экскурсии делегация в течение нескольких часов осмотрела все производственные участки комплекса.

КПО отвечает высочайшим международным стандартам и демонстрирует рекордные показатели автоматизации — 83%, что является максимумом в отрасли.

Показатели переработки на КПО «Нева»:

100% поступающих отходов проходят сортировку;

10–15% от общего объема выделяется как вторсырье для вторичной переработки;

30% перерабатывается в техногрунт;

10–25% идет на производство альтернативного топлива;

на захоронение направляется менее 50% отходов — только неперерабатываемые инертные фракции.

Такой подход полностью соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.