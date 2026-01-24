сегодня в 14:01

Чибис: восстановление энергоснабжения в Мурманской области займет не менее суток

Восстановление энергоснабжения из-за серьезного повреждения пяти опор в Мурманской области займет не менее суток. Тепло уже подается в дома, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Утром провели итоговую сбивку. Ситуацию держим на контроле, ежечасно получаю доклады от коллег», — написал Чибис в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время все котельные стабильно работают. Ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями.

Глава региона попросил жителей Мурманской области с пониманием отнестись к временным ограничениям и по возможности ограничить использование техники и электроприборов, чтобы снизить нагрузку на сети.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после частичного отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды в Мурманской области.

