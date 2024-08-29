Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил работу котельной № 1 в Балашихе. В ближайшие три года объект капитально отремонтируют, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Замене подлежат все четыре котла, построят новую дымовую трубу, заменят сетевые насосы, поменяют газовое оборудование, систему автоматики, отремонтируют здание, сделают благоустройство на территории.

«Ей больше полувека. Объект важен, так как обслуживает более сотни домов и несколько десятков социальных объектов. Поэтому было принято решение провести полноценную реконструкцию котельной. Работы должны завершить в 2026 году. С главой Балашихи Сергеем Юровым убедились, что к отопительному сезону на котельной выполнены все плановые мероприятия. Такая же подготовка ведется в каждом муниципалитете», — сказал Брынцалов.

В рамках программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в Балашихе в ближайшие три года заменят сети в мкр. Балашиха-2, построят 4 перемычки в мкр. Железнодорожный, капитально отремонтируют котельную в мкр. Железнодорожный № 2-35. Также ремонт проведут на трубопроводе, которые питает мкр. Южный, Янтарный и 1 Мая.

Всего в Балашихе 45 муниципальных котельных, в том числе 340 километров сетей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.