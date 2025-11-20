Более 9 тыс контейнерных площадок Подмосковья промыли моющими средствами

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 14:28

На территории Московской области за период с сентября по октябрь специалистами служб содержания территорий проведены работы по промывке свыше 9 тыс. контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольший объем мероприятий выполнен в следующих округах:

Талдомском — 369 объектов;

Орехово-Зуевском — 284;

Пушкинском — 256.

Промывка территории пунктов сбора отходов — часть регулярных мероприятий, направленных на поддержание благополучного санитарного состояния площадок. Работа проводится систематически согласно утвержденному графику для сохранения чистоты и профилактики распространения инфекций, грызунов и неприятного запаха.

Стоит подчеркнуть, что непосредственно мытье самих мусорных баков является задачей региональных операторов, занимающихся вывозом твердых коммунальных отходов.

Сообщить о ненадлежащем содержании контейнерных площадок жители могут в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.