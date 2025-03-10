Более 70 единиц техники используют для наведения чистоты и порядка в Реутове

В Реутове стартовала активная подготовка городских территорий к весенне-летнему сезону. Как и в предыдущие годы, за благоустройство наукограда отвечает МБУ «ХЭУ». Организация уже перевела дорожные службы на весенний режим работы и мобилизовала 46 единиц спецтехники, включая подметально-уборочные машины, тракторы и самосвалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первым этапом станет масштабная уборка улиц и тротуаров от остатков снега, наледи и противогололедных материалов. Уже сейчас рабочие занимаются подметанием пешеходных зон. Всего к уборке дворовых территорий будет привлечено около 200 специалистов, что позволит оперативно привести город в порядок.

Особое внимание уделяется ремонту дорожного покрытия. На базе МБУ сформирована специальная бригада, а также заключены контракты на поставку асфальтобетонных смесей для ликвидации ям и выбоин, образовавшихся за зиму. Это позволит обеспечить безопасность и комфорт для водителей и пешеходов.

Параллельно коммунальные службы приступают к уборке мусора, скопившегося за холодные месяцы, и подготовке клумб и газонов к весеннему озеленению. В ближайшие недели в городе начнутся работы по покраске бордюров, обрезке деревьев и кустарников, а также установке новых скамеек и ремонту малых архитектурных форм.

Завершающим этапом подготовки города к теплому сезону станет весенний субботник, в котором смогут принять участие все желающие.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.