Более 70 аварийных деревьев убрали в Солнечногорске после снегопада

Коммунальные службы Солнечногорска во вторник продолжили ликвидацию последствий обильного снегопада и сильного ветра. В округе уже убрали и спилили более 70 упавших и аварийных деревьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По состоянию на утро вторника в муниципалитете убрали более 25 поваленных деревьев. Работы прошли в деревнях Марьино и Новое, а также в микрорайоне Рекинцо. Дополнительно сотрудники МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» спилили 48 аварийных деревьев, которые представляли потенциальную опасность.

К ликвидации последствий непогоды привлекли силы МБУ «ДЕЗ», «СолнСпас», ПАО «Россети Московский регион», управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и ПСЧ № 67.

«Ситуация находится на контроле, а все службы продолжают работать в усиленном режиме. Призываем жителей соблюдать меры предосторожности: не оставлять автомобили рядом с деревьями и линиями электропередачи, а также по возможности сократить время пребывания на улице», — сказал первый замглавы городского округа Солнечногорска Виталий Тушинов.

Для экстренных обращений жители могут звонить по номеру 112 или на горячую линию главы округа по телефону: 8(800)201-67-47.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.