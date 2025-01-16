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Более 65 дел о нарушениях в работе коммунальщиков рассмотрено в Подмосковье

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 67 судебных процессах, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего зарегистрировано:

10 дел по понуждениям: 2 были удовлетворены, а 8 находятся в процессе рассмотрения.

2 дела на стадии апелляции. Решения по ним были оставлены без изменений в пользу Министерства.

4 дела, касающиеся оспаривания протоколов общего собрания собственников жилья, рассматриваются.

2 дела по заявлению Министерства о предоставлении отсрочки находятся на рассмотрении.

В 3 делах ведомство выступает третьим лицом: 1 иск удовлетворен, а 2 продолжают рассматриваться.

10 дел по жалобам на постановления по делам об административных правонарушениях находятся на рассмотрении.

2 дела о признании действий незаконными рассматриваются.

40 дел об оспаривании ненормативных правовых актов находятся в производстве судов.

В Министерстве отметили, что обращение в суд — это крайняя мера, однако она действительно работает, если коммунальные службы не выполняют свои обязательства в срок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.