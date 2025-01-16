Более 65 дел о нарушениях в работе коммунальщиков рассмотрено в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 67 судебных процессах, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего зарегистрировано:
- 10 дел по понуждениям: 2 были удовлетворены, а 8 находятся в процессе рассмотрения.
- 2 дела на стадии апелляции. Решения по ним были оставлены без изменений в пользу Министерства.
- 4 дела, касающиеся оспаривания протоколов общего собрания собственников жилья, рассматриваются.
- 2 дела по заявлению Министерства о предоставлении отсрочки находятся на рассмотрении.
- В 3 делах ведомство выступает третьим лицом: 1 иск удовлетворен, а 2 продолжают рассматриваться.
- 10 дел по жалобам на постановления по делам об административных правонарушениях находятся на рассмотрении.
- 2 дела о признании действий незаконными рассматриваются.
- 40 дел об оспаривании ненормативных правовых актов находятся в производстве судов.
В Министерстве отметили, что обращение в суд — это крайняя мера, однако она действительно работает, если коммунальные службы не выполняют свои обязательства в срок.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.