Более 600 проблем с мусоропроводом решили в Подмосковье с начала весны

Мусоропровод в многоквартирном доме требует особого внимания. При возникновении проблем с функционированием мусорокамеры следует сообщить в свою управляющую компанию, которая обязана провести мойку и дезинфекцию. Однако каждый житель тоже должен поддерживать порядок и чистоту в местах общего пользования, сообщает пресс-служба ГУРБ региона.

Так, под контролем инспекторов ГУСТ МО с начала весны УК отработали более 600 задач по приведению мусорокамер в надлежащее санитарное состояние. К примеру, в городском округе Подольск необходимые работы проведены в домах № 24А и 30А на Быковской улице, в доме № 7Б на улице Клемента Готвальда, а также в микрорайоне Климовск на улицах Ихтиманская в доме № 3 и на Школьной в домах № 31 и 33.

Напомним, для решения жилищно-коммунальных вопросов можно отправить заявку по короткому номеру 122*4, где вызов примет робот Женя. После отработки заявки Женя сделает обратный звонок, чтобы подтвердить, что проблема решена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.