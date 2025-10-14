Более 570 человек и 154 единицы техники в Королеве готовы к зимней уборке

Коммунальные службы Королева завершают подготовку к зимнему периоду. Одна из главных задач — своевременная уборка дворов и городских территорий. Объем работ у коммунальщиков большой — 343 двора, 22 общественных пространства, 539 дорог и 140 тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Содержание дворовых территорий — задача управляющих компаний, в наукограде их 19. Обеспечивать порядок во дворах готовы 430 дворников и 65 единиц уборочной техники, в том числе 24 трактора, 3 самосвала, 14 погрузчиков и другие. Готовят управляющие компании и необходимые материалы — инвентарь для ручной уборки, противогололедные средства, запасные части для техники.

Уборкой общественных пространств занимаются специалисты городской организации «Горзеленхозстрой», в зимний период работать будут 60 сотрудников и 26 единиц техники. А порядок на дорогах — задача королевского предприятия «Автобытдор», которое также полностью готово к холодам.

В распоряжении «Автобытдора» — 63 единицы техники, среди которой комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы, экскаваторы, а также более 80 рабочих для ручной уборки. Для уборки городских территорий и дорог также приобретен необходимый инвентарь и противогололедные средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.