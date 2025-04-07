Более 560 тыс куб м отходов вывез Каширский регоператор в марте

На территории Московской области постепенно начинается дачный сезон, когда жители индивидуальных жилых строений и садовых некоммерческих товариществ активно вывозят отходы со своих участков, увеличивая их количество в точках накопления. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, за прошлый месяц региональный оператор Каширского кластера Московской области вывез 569 042,4 куб. м твердых коммунальных отходов с 11 городских округов региона:

г. о. Ленинский;

г. о. Домодедово;

г. о. Котельники;

г. о. Дзержинский;

г. о. Ступино;

г. о. Кашира;

г. о. Коломна;

г. о. Серебряные Пруды;

г. о. Озеры;

м. о. Луховицы.

Регулярный мониторинг позволяет оперативно реагировать на изменения, обеспечивать своевременный вывоз мусора и поддерживать чистоты на территории Московской области.

Увеличить процент возвращаемых в хозяйственный оборот отходов и подарить им вторую жизнь в виде новых вещей может каждый житель региона. Для этого нужно всего лишь начать разделять вторсырье перед отправкой их на контейнерные площадки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.