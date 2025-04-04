Более 5,6 млн руб вернули жителям Подмосковья за некачественно оказанные услуги ЖКХ

За три месяца по результатам обращений в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области инспекторы ведомства помогли вернуть жителям региона свыше 5,6 млн рублей за некачественное предоставление коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Правила предоставления коммунальных услуг утверждены постановлением правительства РФ № 354.

В случае, если подача горячего водоснабжения, отопления или содержание мест общего пользования не соответствуют нормативным требованиям, получатели услуг в соответствии с законодательством могут обратиться в управляющую компанию дома.

Если управляющая организация не принимает меры по осуществлению перерасчета, жители могут обратиться в территориальный отдел Министерства для проведения контрольно-надзорных мероприятий и принятия соответствующих мер реагирования.

Лидерами по сумме проведенного под контролем инспекторского состава перерасчета стали следующие городские округа:

Химки — 2,6 млн рублей;

Серпухов — 1,3 млн рублей;

Подольск — более 500 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.