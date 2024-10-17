Более 5 тыс квартир восстановят подмосковные специалисты в Мариуполе

В Донецкой народной республике продолжаются масштабные работы по ремонту квартир в рамках программы восстановления жилой инфраструктуры Мариуполя. Благодаря усилиям подмосковных специалистов более 5 тыс. горожан вернутся в свои обновленные квартиры, отремонтированные после боевых действий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Программа включает в себя косметический ремонт квартир, пострадавших от пожаров, тех, в которых ранее был восстановлен конструктив — стены, перекрытия, а также, расположенных в подъездах, которые возводились строителями заново. Еще одна категория — это квартиры, получившие повреждения из-за длительных залитий вследствие разрушений дома.

В косметический ремонт входит:

выравнивание пола с последующей укладкой линолеума в прихожей и всех комнатах;

укладка плитки в санузлах;

оклейка стен обоями, монтаж натяжных потолков.

установка межкомнатных дверей с фурнитурой;

монтаж сантехники;

разводка электрики.

Перечень работ одинаков для всех и утверждается техническим заданием ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Качество выполняемых работ контролируют эксперты ГБУ МО «УТНКР».

«Программа восстановления жилого фонда Мариуполя — это не просто ремонт квартир, это возможность для людей вернуться к нормальной жизни в своем доме. При ремонте используются качественные материалы, соответствующие всем нормативам. На сегодняшний день мы активно продолжаем работу, и уже более 100 семей могут вернуться в свои квартиры», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В некоторых отремонтированных квартирах уже живут люди — таких счастливчиков десятки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.