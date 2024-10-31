Более 400 парковок у контейнерных площадок Подмосковья зафиксировал ИИ с июля
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Многие жители Московской области пренебрегают требованиям закона и «бросают» транспортные средства прямо на прилегающей к контейнерным площадкам территориям. Однако никто не останется незамеченным. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Камеры системы «Безопасный регион» фиксируют и передают следующую информацию:
- госномер транспортного средства;
- дату и время нарушения;
- адрес.
«С июля текущего года искусственный интеллект начал фиксировать транспортные средства, которые припаркованы у контейнерных площадок. Это значительно упростило работу инспекторского состава. Уже выявлено 419 нарушений. Собственникам транспортных средств грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. До конца года совместно с ГУРБ региона планируем установить еще 30 000 камер», — рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.
Больше всего нарушителей выявлено в городских округа: Химки, Дзержинский, Одинцово, Лыткарино и Котельники.
Сообщить о нарушении может каждый неравнодушный житель через приложение «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Ознакомиться с правилами пользования можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.