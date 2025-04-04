Более 40 видов коммунальной техники и оборудования задействовано в Подмосковье

На первом форуме управления городским хозяйством «Область компетенций» российские предприятия продемонстрировали 17 моделей техники и более 20 видов оборудования, задействованных в отрасли ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Среди представленных единиц: автомобильаварийно-технической службы с электростанцией на 36 кВт. Он предназначен для перевозки ремонтной бригады и оборудования к месту внештатной ситуации.

Илососная машина для вакуумной очистки колодцев. Объем ее цистерны составляет 14 куб. метров, а производительность насоса — 4 100 куб. м в час.

Водовозный автомобиль для раздачи питьевой воды. Его цистерна вмещает 8 000 литров и оборудована 6 кранами для удобного забора жидкости.

При осмотре выставки министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил высокий уровень комплектации отечественной техники. Также Министерство уже подготовило предложения по закупке техники для водопроводно-канализационного хозяйства в 2025 году.

Выставка прошла в интрактивном формате. Участники смогли посидеть за рулем машин, протестировать клапаны приборов, самостоятельно поднять навесное оборудование.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей.