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Более 350 лифтов заменят в Подмосковье в этом году

Фондом капитального ремонта Московской области организованы работы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах в рамках программы капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В 2025 году планируется заменить 359 лифтов, оснащенных:

антивандальными функциями;

светодиодным освещением;

«умными датчиками» для безопасности;

также они адаптированны для людей с ограниченными возможностями.

С начала 2025 года в Московской области обновлено 292 лифта.

Лифты производятся в Подмосковье и в других регионах России, а также в Белоруссии.

Срок службы лифтового оборудования в многоквартирном доме составляет 25 лет. В отдельных случаях возможно официальное продление срока службы лифта после соответствующего разрешения органов государственного технического надзора.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.