Более 30 детских игровых площадок обновят в Коломне и Озерах

В этом году в городском округе Коломна продолжится модернизация детских игровых площадок. Устаревшие и изношенные горки, качели и городки заменят на современные и безопасные. Работы проведут по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации округа.

В адресном перечне не только городские территории, но и сельские: игровые зоны приведут в порядок в деревнях и селах Васильево, Губастово, Шкинь, Сычево, Чанки, Редькино, Колодкино, Апраксино, Малое Карасево и других. По некоторым адресам вместе с детскими площадками появятся спортивные зоны для занятий воркаутом.

Кроме того, масштабное обновление ждет крупные детские игровые комплексы: сразу пять новых губернаторских площадок появятся в деревне Зарудня, селе Пирочи, а также в Коломне на проспекте Кирова, 47, улице Девичье поле, д. 2Д и в парке «Дубовая роща».

В прошлом году на территории округа модернизировали 32 детские игровые зоны. С полным перечнем адресов на этот год можно ознакомиться по ссылке: https://kolomnagrad.ru/modernizaciya-dip.html.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.